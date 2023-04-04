В Петрозаводске прошел Большой форум недвижимости, на который съехались риелторы со всей республики и даже из других регионов России. Главной темой мероприятия стали инвестиции в недвижимость — участники послушали выступления экспертов, узнали о современных трендах и обсудили успешные кейсы.



Также в рамках Большого форума состоялась «Пятая профессиональная конференция риелторов» — представители риелторского сообщества обменялись опытом и пообщались с вице-президентом Российской гильдии риелторов Валерием Виноградовым, который рассказал об особенностях работы с недвижимостью в нынешних нестабильных условиях.



По словам организаторов, такие встречи помогают риелторам лучше понимать друг друга, своих отраслевых партнеров и клиентов.



Подробности — в репортаже «Ники Плюс».