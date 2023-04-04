04 апреля 2023, 20:31
Экономика

В Петрозаводске прошел Большой форум недвижимости

В карельской столице собрались риелторы со всей Карелии и других регионов России

В Петрозаводске прошел Большой форум недвижимости, на который съехались риелторы со всей республики и даже из других регионов России. Главной темой мероприятия стали инвестиции в недвижимость — участники послушали выступления экспертов, узнали о современных трендах и обсудили успешные кейсы.

Также в рамках Большого форума состоялась «Пятая профессиональная конференция риелторов» — представители риелторского сообщества обменялись опытом и пообщались с вице-президентом Российской гильдии риелторов Валерием Виноградовым, который рассказал об особенностях работы с недвижимостью в нынешних нестабильных условиях.

По словам организаторов, такие встречи помогают риелторам лучше понимать друг друга, своих отраслевых партнеров и клиентов.

Подробности — в репортаже «Ники Плюс».

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