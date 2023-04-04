Россияне стали больше ездить на такси

За год - с марта 2022 года по март 2023 года - затраты россиян на такси выросли на 20 процентов, сообщает Газета.ru. В среднем за этот период граждане России стали расходовать по 14,4 тыс. руб. на услуги такси, против 12 тыс. руб. за аналогичный период годом ранее.

«Около 44 процентов россиян при заказе автомобиля такси делают свой выбор в пользу класса «эконом», 36 процентов — «комфорт», 12 процентов — «бизнес», 8 процентов — другие»,

— отмечают аналитики рынка.

Порядка 25% граждан тратят в год на услуги такси от 1 до 3 тыс. руб., 22% — от 3 до 5 тыс. руб., 21% — от 5 до 10 тыс. руб., 23% — от 10 до 15 тыс. руб., 9% — более 15 тыс. руб.

По данным исследования, средняя стоимость поездки на такси составляет от 550 до 580 рублей, а среднее время не превышает 10−12 минут. // Фото: pressfoto / Freepik