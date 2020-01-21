Более двух сотен водоплавающих птиц зимуют в Петрозаводске

Участники акции «Серая Шейка» в Петрозаводске насчитали более 200 зимующих водоплавающих птиц, сообщает паблик Национальный парк "Водлозерский".

В выходные специалисты парка вместе со всеми желающими в рамках акции Союза охраны птиц России «Серая шейка» провели рейд по подсчету зимующих в Петрозаводске водоплавающих птиц. В этом году благоприятной зимовке весьма способствует теплая погода.



Специалисты и энтузиасты посетили парк «Ямка», который считается главным местом в городе с большим разнообразием птиц.

Любители орнитологии познакомились с зимующими видами Карелии, в том числе с водоплавающими видами, отметили на карте точки зимовок, посчитали количество особей, фиксируя информацию в маршрутный лист.

Команда «Водлозерского» насчитала более двухсот особей от заводского моста на Литейной площади до устья реки Лососинки. Интересной находкой стала утка с редким окрасом: кряква с белым воротничком привлекла к себе особое внимание.



Результаты учета отправятся координаторам мероприятия, что станет большим подспорьем российским ученым.

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