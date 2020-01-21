Препарат против спазмов изымают из аптек в России

Производитель препарата «Дротаверин, растров для инъекций» решил отозвать его из обращения. Об этом решении сообщили в Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения.

Речь идет об изъятии из аптек и медицинских учреждений ампул двух серий препарата - 230618 и 380618, произведенных на ФКП «Армавирская биологическая фабрика». Препарат применяют для снятия спазмов и боли. Дротаверин - название действующего вещества «Но-шпы», сообщает «Российская газета».

Причиной для изъятия стало выявленное несоответствие качества партий препарата по показателю «пирогенность» (прим.ред. способность химического агента или другого вещества вызывать лихорадочную ответную реакцию). Письмо Росздравнадзора направлено в регионы и территориальные органы.