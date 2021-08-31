Более четырех тысяч вакансий открыты в Карелии

В Карелии открыты более четырех тысяч вакансий. Работу предлагают АО «Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат», ООО «Соломенский лесозавод», ООО «ЛДК Сегежский», ООО «Карельская фанера», ООО «РК-Гранд», АО «Славмо», ООО «Петрозаводский машиностроительный завод «Авангард» – ОП, АО «Кондопожский ЦБК», сообщили в региональном управлении труда и занятости.

Организациям нужны специалисты в области здравоохранения и социальных услуг, специалисты обрабатывающего производства, электросварщики, слесари по сборке металлоконструкций и другие специалисты.

С начала года органы службы занятости помогли найти работу 8541 жителю республики. В управлении отмечают, что уровень безработицы в Карелии идет на спад. С начала года численность безработных уменьшилась в два раза, на сегодняшний день безработными остаются 6592 человек. (фото finassessment.net)