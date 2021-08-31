31 августа 2021, 11:47
Как в сказке в Вяртсиля на месте старого моста вырос новый крепкий
Депутат ЗС РК Андрей Мазуровский в короткий срок помог решить жителям проблему сообщения в поселке
Пешеходный мост в п. Вяртсиля, соединяющий отдаленный район с центром, давно пришел в негодность, но был крайне необходим местным жителям. Они не надеялись на его ремонт, ведь до этого уже неоднократно обращались в разные службы.
В середине августа жители поселка сообщили депутату ЗС РК Андрею Мазуровскому о своей проблеме.
«Часто для того, чтобы решить какой-то вопрос, не обязательно обращаться в высокие инстанции. Мы с местными жителями за короткое время смогли организовать эту работу»,
- отметил депутат, выехавший в Вяртсиля, чтобы разделить радость долгожданного события.