Как в сказке в Вяртсиля на месте старого моста вырос новый крепкий

Пешеходный мост в п. Вяртсиля, соединяющий отдаленный район с центром, давно пришел в негодность, но был крайне необходим местным жителям. Они не надеялись на его ремонт, ведь до этого уже неоднократно обращались в разные службы.

В середине августа жители поселка сообщили депутату ЗС РК Андрею Мазуровскому о своей проблеме.

«Часто для того, чтобы решить какой-то вопрос, не обязательно обращаться в высокие инстанции. Мы с местными жителями за короткое время смогли организовать эту работу»,

- отметил депутат, выехавший в Вяртсиля, чтобы разделить радость долгожданного события.