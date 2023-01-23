Более 200 жалоб поступило в ЕДДС за неделю на снег и наледь

За прошедшую неделю в Единую дежурно-диспетчерскую службу поступило 2455 обращений. Об этом сообщили сегодня на планерке в администрации города.

В Петрозаводске было зарегистрировано два пожара, спасатели выезжали десять раз, было спасено шесть человек. Произошло три ДТП, в них пострадало шесть человек и два человека погибли. Были отключения тепла, света и воды. В ЕДДС поступило 39 обращений по поводу уличного освещения, 21 жалоба на работу общественного транспорта.

Также в Единую дежурно-диспетчерскую службу поступила 231 жалоба на снег на дорогах, тротуарах, придомовых территориях, в том числе 151 обращение на наледь. // фото пресс-центр администрации города