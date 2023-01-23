«Чебурашка» стал самым кассовым в российском прокате

Кассовые сборы фильма «Чебурашка» за январь превысили 5 млрд рублей. Картина стала самой кассовой в российском прокате по информации системы ЕАИС, передает РИА Новости.

Фильм вышел в прокат 1 января, его производственный бюджет - 850 млн рублей. На 22 января сборы составили 5 млрд 31 млн 752 тысячи 684 рубля. Только в первый день премьеры было собрано 227 млн 352 тысячи 647 рублей.

К слову, фильм «Аватар», вышедший на экраны в 2009 году, стал самым кассовым на тот момент со сборами в 3 млрд 516 млн 796 тысяч 661 рубль. // фото: кадр из фильма.