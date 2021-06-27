Более 20 тысяч зараженных коронавирусом выявлены за сутки в стране

За последние сутки в России выявлены 20 538 новых случаев заражения коронавирусом. Умерли 599 человек, выписаны из больниц - 12 728. Такую статистику приводит федеральный оперативный штаб.

В Москве 6723 новых зараженных, в Санкт-Петербурге - 1298, в Архангельской области - 216, в Ленинградской области - 169, в Мурманской области - 166, в Вологодской области - 96.

Всего с начала пандемии в нашей стране болезнь диагностирована 5 451 291 раз. Скончались 133 282 человека.

Напомним, в Карелии 26 июня Covid-19 выявлен у 169 человек. Фото lightstories.site