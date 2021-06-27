Синоптики пообещали россиянам очень теплое начало июля

В начале июля почти на всей территории России ожидается аномально теплая погода. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, слова специалиста приводит ТАСС.

Согласно прогнозу, 1 июля практически на всей территории России ожидается температура около и выше нормы. При этом очаги аномального тепла будут располагаться в Приволжском федеральном округе, на Урале и в Якутии. Так, в Поволжье и на Урале температура в первый июльский день будет на семь-восемь градусов превышать норму, а в Якутии - на четыре-шесть градусов.

Ниже нормы температура 1 июля ожидается в Красноярском крае. На западе региона в этот день температура будет ниже нормы на один градус. «Лето, как и прогнозировали, будет теплым, а где-то очень или супертеплым», - заключил Вильфанд. Фото twimg.com