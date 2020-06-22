Услуга «Ростелеком. Налоги» помогла вернуть россиянам 180 млн рублей

Услуга по подготовке налоговой декларации и бесплатные консультации по любым вопросам, связанным с получением налоговых вычетов — «Ростелеком. Налоги» набирает популярность.

Предложение по возврату налогов доступно действующим и потенциальным абонентам «Ростелекома». Оформить налоговый вычет можно при строительстве недвижимости и возврате процентов при оплате ипотечного кредита, за расходы на медикаменты и при страховании жизни и здоровья. Поможет услуга и в подготовке налоговой декларации и в других жизненных случаях.

Преимуществом «Ростелеком. Налоги» является то, что компания оказывает ее в среднем за один день, причем оплата происходит по факту выполнения заказа — после готовности декларации. Отказаться от заявки можно даже в том случае, если она уже находится в работе. «Ростелеком» информирует заказчика о дальнейших шагах, консультирует на всех этапах выполнения заказа по вопросам, касающимся налоговых деклараций, вычетов и работы самой услуги.

После оплаты услуги заказчик получает уведомление в личном кабинете о предоставлении декларации, а также доступные для скачивания файлы в требуемых форматах с заполненной декларацией и заявлением на возврат суммы излишне уплаченного налога. Вместе с декларацией заказчик получает памятку о способах сдачи декларации.

«Мы начали предоставление услуги «Ростелеком. Налоги» сотрудникам самого «Ростелекома». Убедившись в востребованности услуги, решили предложить ее действующим и будущим заказчикам услуг компании. Наше решение оказалось оправданным — популярность услуги растет. Всего со времени запуска сервиса налогоплательщикам возвращено более 180 миллионов рублей»

- сообщает Николай Лукашин, директор департамента методологии «Ростелекома».

На сайте «Ростелеком. Налоги» предусмотрен справочный раздел, в котором указаны необходимые документы, для получения налогового вычета и список часто задаваемых вопросов (FAQ).