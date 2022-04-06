Более 1000 срочников планируют набрать в весенний призыв в Карелии

Особенностью весенней призывной кампании являются некоторые ограничения. Об этом сегодня на пресс-конференции рассказал военный комиссар Карелии Андрей Артемьев. В частности, это отсрочка от призыва для специалистов IT-сферы. Данные о таких молодых людях должны быть предоставлены в Минцифры до 1 мая.

В весеннюю кампанию планируют призвать чуть более одной тысячи молодых людей. Этот показатель, по словам Артемьева, не отличается от плана весенней кампании прошлого года.

Военком, сославшись на президента Владимира Путина, добавил, что призывники не принимают участия в специальной военной операции на Украине. (фото Дмитрий Духанин, kommersant.ru)