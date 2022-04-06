В Карелии изъято из оборота почти два килограмма наркотиков

В ходе проведения в Карелии первого этапа общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью» правоохранителями было проверено более 380 мест массового пребывания молодежи, в том числе тех, кто ранее привлекался к ответственности за употребление наркотических веществ. Об итогах поведенных рейдов рассказали в пресс-службе управления МВД республики.

За время проведения акции полицейские получили 114 сообщений о незаконном обороте наркотиков, было выявлено 29 преступлений и 38 административных правонарушений. Правоохранители изъяли более 1700 граммов запрещенных веществ.

В ведомстве также отметили, что сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков выезжали в разные районы региона. В образовательных учреждениях на родительских собраниях они разъясняли вопросы планирования мероприятий по профилактике и противодействию деструктивному поведению несовершеннолетних. Обсуждались также алгоритмы действий при выявлении подростков, употребляющих запрещенные вещества. Фото: pixabay.