Гранты на открытие своего дела исключили из доходов семьи

Начинающих предпринимателей, которые получали гранты на свое дело, больше не будут лишать детских пособий. С 1 апреля в Карелии изменился порядок назначения выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет, сообщила уполномоченный по правам предпринимателей Елена Гнетова.

К ней обращались предпринимательницы, которые получали финансовую поддержку на открытие своего дела, но при этом лишались права на детское пособие. Центры соцработы поясняли, что размер гранта влиял на величину среднедушевого дохода семьи, а в постановлении правительства не было нормы по исключению целевого гранта на предпринимательство из дохода семьи.

Гнетова обратилась к губернатору, депутатам и омбудсмену при президенте с предложением внести поправки в порядок назначения и осуществления ежемесячной выплаты на ребенка от 3 до 7 лет, исключив финансовую помощь на организацию собственного дела из доходов, учитываемых при расчете среднедушевого дохода семьи. Обращение направили в федеральные ведомства. В итоге порядок был изменен.

Гранты, субсидии и другие финансовые поступления, предоставленные в рамках поддержки предпринимательства исключили из доходов семьи для назначения выплаты на ребенка, прокомментировала бизнес-омбудсмен. (фото pixabay.com, Pexels)