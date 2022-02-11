Более 100 упаковок подозрительного парфюма изъяли в ТЦ в Петрозаводске

В одном из торговых центров столицы Карелии обнаружили десятки упаковок туалетной воды и парфюма, вид которой вызвал подозрения у таможенников. При более тщательном осмотре оказалось, что на упаковках нет маркировки, что может указывать на подделку.

Всего вопросы карельских таможенников вызвали 102 упаковки парфюма, в числе которых оказался и такой узнаваемый бренд, как Hugo Boss.

«На товаре отсутствовала маркировка средствами идентификации, также не было информации о товаре на русском языке»,

- прокомментировали в ведомстве. Предприниматель не смог показать документы и декларацию соответствия на представленный товар.

Продукцию без маркировки с признаками контрафактности изъяли из продажи. Контролеры направили материалы проверки в Роспотребнадзор. В таможне также напомнили, что незаконное использование товарного знака наказывается штрафом, а контрафактную продукцию уничтожают. (фото пресс-служба карельской таможни)