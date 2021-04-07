Боль в зубах оказалась симптомом смертельного заболевания

Боль зубов верхней челюсти может быть связана с онкологическими заболеваниями. Об этом рассказал главный стоматолог Минздрава Олег Янушевич, его слова передает «Москва 24».

Иногда они возникают в гайморовой пазухе. Развивается опухолевый процесс, и он тоже может влиять на ощущения в зубах,

- сказал специалист о развитии онкологии.

Помимо этого, по словам стоматолога, зубы могут сигнализировать и о гайморите.

Это происходит из-за того, что зубы расположены очень близко к гайморовым пазухам. И если возникает гайморит, то он может вызывать неприятные ощущения в зубах,

- отметил Янушевич.

Медик добавил, что перемены погоды и атмосферного давления, а также температурные аномалии никак не должны отражаться на ощущениях в зубах. Фото neoclinicfloripa.com.br