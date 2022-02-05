Bloomberg выпустил фейк о вторжении России на Украину

Американское информагентство Bloomberg в ночь на субботу, 5 февраля, опубликовало сообщение под заголовком: «Россия вторглась на Украину». Об этом пишет «Интерфакс».

Сообщается, что агентство, обнаружив ошибку, удалило эту новость и извинилось за случившееся.

В Bloomberg пояснили, что журналистами агентства были заготовлены заголовки на разные варианты развития событий. В данном случае заголовок «Россия вторглась на Украину» поставили ошибочно. Согласно заявлению, ошибочный заголовок уже убрали, обстоятельства совершения этой ошибки расследуются. А ведь из-за таких ошибок может начаться война…