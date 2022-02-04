Геомагнитная буря обрушилась на Землю

На Земле началась новая геомагнитная буря. Она действует над нашей планетой прямо сейчас, сообщает паблик AstroAlert.

Специалисты оценивают нынешние геомагнитные возмущения, как малую геомагнитную бурю G1. Это значит, что на территориях вплоть до 56 градуса северной широты можно попытаться увидеть полярные сияния.

Вся территория Карелии попадает в зону видимости полярных сияний. При ясной погоде жители республики сегодня ночью вполне могут рассчитывать понаблюдать за красивым природным явлением. Фото pixabay.com/qimono