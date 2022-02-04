Мужчина разбогател и некоторое время не подозревал об этом

Житель США выиграл огромную сумму в лотерею и сутки не подозревал об этом. Историю приводит «Лента.ру» со ссылкой на портал UPI.

56-летний мужчина рассказал, что часто играет в лотерею, покупая билеты и в магазинах, и онлайн. Проверив в очередной раз купленные в магазине билеты, американец подумал, что ничего не выиграл, и забыл о билетах, приобретенных онлайн.

На следующий день за завтраком забывчивый мужчина решил проверить электронную почту. Он пролистывал входящие сообщения и увидел уведомление о получении приза от лотереи. Тогда американец понял, что сорвал джекпот. Когда мужчина зашел в свой личный кабинет на сайте лотереи, оказалось, что размер приза составил 430,1 тысячи долларов (32,8 миллиона рублей).

«Победить в лотерею - это так здорово! Когда я захожу в личный кабинет и вижу эту сумму, мне не верится. Я не думаю, что поверю в это до тех пор, пока не увижу деньги на своем банковском счете», - поделился эмоциями американец. Счастливчик подчеркнул, что приз позволит ему закончить ремонт в доме и помочь семье. Часть денег он планирует пожертвовать на благотворительность. Фото pixabay.com/lukasbieri