Названа защищающая от болезни Альцгеймера пряность

Семена кориандра способны снизить уровень сахара в крови, выяснили британские ученые. Результаты их исследований публикует The Sun.

Выяснилось, что эффективность пряности настолько высока, что людям с низким содержанием сахара в крови, и тем, кто принимает лекарства от диабета, рекомендуют употреблять ее с осторожностью.

Также считается, что кориандр положительно влияет на работу головного мозга и нервной системы, улучшает память, снижает уровень холестерина и оказывает противовоспалительный эффект. У людей, которые употребляю пряность в пищу, риск развития болезни Альцгеймера ниже. Фото pixabay.com/nataliaaggiato