Ближайшей ночью в Карелии похолодает до -22

Завтра, 21 марта, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью -9-11, днем -1-3.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью -12-17, при прояснениях до -22, на юге -7-12, днем -4+1.

В Костомукше ночью -11, днем -4-6, ясно.

В Сегеже ночью -11, днем -5-6, ясно.

В Сортавале ночью -7, днем -1-2, небольшой снег.

Геомагнитная обстановка в норме.

О том, какая погода ждет жителей Карелии в ближайшую неделю, читайте в нашем материале.