Благотворительная акция «Добрый шкаф» стартует в Петрозаводске

Традиционная благотворительная акция стартует завтра на Кукковке. Мобильный пункт будет работать в течение четырех часов. Организатором мероприятия является Комплексный центр социального обслуживания населения республики. Об этом сообщили в муниципалитете Петрозаводска.

Жителей карельской столицы приглашает принять участие в благотворительном мероприятии «Добрый шкаф». После сбора одежду, обувь и другие вещи первой необходимости передадут землякам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Организаторы обратили внимание на то, что они должны быть чистыми и не требующими ремонта.

Мобильный пункт планируют развернуть 10 марта с 16.00 до 20.00 у ТЦ «Добрыня» на улице Ровио в районе дома № 11. Фото: pixabay.com/ru