О двухнедельном отключении воды предупредил Владимир Любарский

Отключать горячую воду в Петрозаводске в этом сезоне будут с 22 июня по 6 июля. Об этом уже 9 марта предупредил горожан мэр Владимир Любарский.

Он отметил, что подготовка к новому отопительному сезону требует такой меры, сократить или перенести сроки отключения не получится. Во-первых, эта зима выдалась сложной, поэтому к следующей нужно хорошо подготовить инженерные сети, чтобы избежать аварий.

Во-вторых, воду отключают одновременно с проведением плановых работ на газопроводе, ведь именно природный газ – основное топливо Петрозаводской ТЭЦ.

- За это отвечают коллеги из питерского газоснабжения, которые планируют эти работы приблизительно за год, - объяснил Любарский.

Он уточнил, что под отключение попадут Центр, Железнодорожный, Октябрьский, Первомайский, Кукковка, Голиковка, Зарека, Древлянка, Перевалка, Сулажгора, Рыбка, Соломенное, Пески, Птицефабрика.