Благодатный огонь из Иерусалима доставят в Москву 23 апреля

Спецрейс доставит из Иерусалима в Москву Благодатный огонь. Произойдет это в преддверии Пасхи, 23 апреля, сообщает РИА Новости. Огонь ожидают миллионы верующих.

Благодатный огонь доставят в столичный аэропорт «Внуково-3». Лампады с огнем доставят в 15 храмов Москвы и пять храмов Подмосковья.

НТВ, Первый канал и Россия-1 будут вести трансляцию схождения огня в храме Воскресения Христова в Иерусалиме.

Напомним, в ночь на 24 апреля пасхальные службы проведут в Петрозаводске и храмах Карелии. (фото ru.wikipedia.org)