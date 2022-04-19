Пасхальные богослужения пройдут в храмах Карелии

Праздничные богослужения на Пасху пройдут в храмах Карелии.

В ночь с 23 на 24 апреля службы проведут в Петрозаводске.

В кафедральном Александро-Невском соборе в 23:20 - полунощница с каноном Великой Субботы.

В 00:00 - крестный ход вокруг храма, пасхальная утреня, часы, литургия св. Иоанна Златоуста.

24 апреля в Крестовоздвиженском соборе в 18:00 – великая Пасхальная вечерня.

25 апреля в Крестовоздвиженском соборе в 09:00 литургия св. Иоанна Златоуста, крестный ход вокруг храма. В 18:00 в Александро-Невском соборе - великая Пасхальная вечерня с поздравлением епархиального архиерея с праздником Светлого Христова Воскресения.

В храме св. великомученика и целителя Пантелеимона 23 апреля с 13:00 до 16:00 – освящение куличей, в 23:15 0 полунощница. 24 апреля в 00:00 крестный ход, утреня, божественная литургия, в 10:00 - божественная литургия, в 18:00 - великая Вечерня.

В Вознесенском храме в Питкяранте 24 апреля в 00:00 состоится крестный ход и утреня, в 02:00 — литургия, в 17:00 — великая вечерня.

В Ильинском храме в Лахденпохье 23 апреля в 22:00 пройдет праздничная божественная литургия.

В Храме Рождества Христова в Суоярви в ночь на 24 апреля в 00:00 пасхальная утреня с крестным ходом, пасхальные часы, божественная литургия. 24 апреля в 12:00 – пасхальный молебен, в 18:00 - торжественная пасхальная Великая вечерня.

В Никольском храме Сортавалы 24 апреля в 00:00 – крестный ход, пасхальная утреня, литургия, освящение куличей и яиц. В 11:00 – пасхальный молебен для детей, праздничное представление, в 17:00 – великая вечерня.

Со списком храмов, где пройдут богослужения, можно ознакомиться на портале петрозаводский и карельской епархии. (фото yandex.ru)