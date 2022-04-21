Набиуллина сказала, будет ли дефолт в России

У России есть все необходимые ресурсы, поэтому стране не угрожает дефолт. Об этом21 апреля в Госдуме заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, передает ТАСС.

Согласно сведениям Минфина, внешний долг России на 1 февраля этого года составлял 59,5 миллиарда долларов. Все финансы для его оплаты у страны есть, заверила Набиуллина.

Она также сказала, что на заседании совета директоров Центробанка 29 апреля будут рассматривать вопрос о дальнейшем снижении ставки рефинансирования.

Набиуллина подчеркнула, что золотовалютные резервы при необходимости задействуют для обеспечения необходимого объема импорта. // Фото: skorchanov/pixabay.com