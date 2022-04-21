Procter & Gamble собирается закрыть бизнес в России

Одна из лидирующих на мировом рынке потребительских товаров компания может уйти из России. Речь идет об американской Procter&Gamble, передает Reuters.

Из-за санкций и финансовых ограничений она, возможно, будет не в состоянии продолжать деятельность в РФ. В компании сообщили, что до начала спецоперации бизнес в России и на Украине давал 1,5 – 2 процента глобальной прибыли и чистой выручки.

Компания уже прекратила капитальные вложения и рекламу в России, она оставила на рынке лишь «продукты базовой гигиены».

P&G производит подгузники, средств для уборки и стирки, для ухода за телом, волосами и зубами, декоративную косметику, бытовую технику и т.д. // Фото: Depositphotos.com