Биолог пообещал россиянам новые волны коронавируса

Член-корреспондент РАН Петр Чумаков спрогнозировал приход новых волн заболеваемости Covid-19 в России. Слова специалиста приводит радио Sputnik.

Чумаков считает, что после спада распространения коронавируса стоит ждать прироста. Спад можно объяснить тем, что существенная часть населения сейчас очень хорошо защищена от вируса либо вакциной, либо иммунитетом после болезни. Омикрону не за кого «зацепиться», считает специалист.

«В России не осталось людей, которые могут заразиться им. Поэтому наступил спад. Это состояние будет длиться еще несколько месяцев, потому что после массивной волны довольно долго поддерживается коллективный иммунитет», - объяснил эксперт.

По словам биолога, уровень коллективного иммунитета у россиян снизится через месяц, а это может привести к «остаточной» волне распространения инфекции. Затем последует несколько таких волн, заявил он. Снизить заболеваемость поможет ревакцинация.

«Сейчас будет целая серия остаточных волн. С каждой новой волной амплитуда будет все меньше и меньше. Такие волны будут возникать с интервалом три-четыре месяца. Потом и эти волны сойдут на нет. По моему прогнозу, вот этот коронавирус (SARS-CoV-2) путем дальнейшей эволюции превратится в обычный сезонный коронавирус, которых уже четыре варианта есть», - успокоил Чумаков. Фото pixabay.com/fernandozhiminaicela