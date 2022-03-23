В «РЖД» пообещали не повышать цены на билеты

Холдинг «РЖД» решил не повышать цены на билеты на поезда этим летом. Об этом рассказал глава компании Олег Белозеров, его слова цитирует РИА Новости.

«Мы считаем важным сохранить обязательно без удорожания стоимость пассажирских билетов. Будем максимально придерживаться в этом году этих принципов», - сказал представитель «РЖД».

Белозеров также отметил, что железные дороги готовятся перевезти большее число пассажиров на юг страны в связи с возможными проблемами в авиасегменте и для этого могут немного уменьшить объемы отправок грузов. Фото pixabay.com/652234