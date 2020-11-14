Библиотеки приглашают на онлайн-мероприятия, посвященные ЗОЖ
С 17 по 20 ноября на сайте библиотечной системы горожанам предложат лекции, игры и познавательные часы, сообщает администрация Петрозаводска.
В преддверии Международного дня отказа от курения (каждый третий четверг ноября) библиотеки Петрозаводска готовят серию традиционных мероприятий, посвященных здоровому образу жизни. В этом году акция пройдет в онлайн-формате. На сайте Централизованной библиотечной системы с 17 по 20 ноября будут размещены видеоуроки и тематические игры. Познавательные материалы адресованы школьникам, но могут быть полезны читателям более старшего возраста.
Программой цикла предусмотрены следующие мероприятия:
17 ноября - видеолекция «Здоровый образ жизни. Факторы риска» (материал подготовлен специалистами Республиканского центра общественного здоровья и медицинской профилактики Городской поликлиники № 1),
19 ноября - познавательный час для детей и родителей «100 советов на здоровье»,
20 ноября - онлайн-игры «Азбука здоровой жизни».
Публикации будут размещаться на сайте в 14.00.
Более подробно о предстоящих мероприятиях можно узнать на странице библиотечной системы в социальной сети.
Фото из группы Администрация Петрозаводского городского округа