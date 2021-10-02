02 октября 2021, 13:17
Спорт

Биатлонистка из Петрозаводска стала призером первенства России

Екатерина Лянгина добилась успеха на соревнованиях в Смоленске

Спортсменка из Петрозаводска Екатерина Лянгина завоевала серебряную медаль первенства России, проходящего в Смоленске. Об этом сообщает паблик «Спорт - норма жизни Карелия».

В дисциплине кросс-спринт выступили более ста биатлонисток из 36 регионов России. На соревнованиях в Смоленске борются за победу младшие юноши и девушки.

В итоге Екатерина смогла занять второе место и завоевать серебро. Наша землячка уступила победительнице всего пять секунд. Фото источника

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Петрозаводск
Смоленск
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первенство России
екатерина лянгина
новости петрозаводска