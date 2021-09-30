30 сентября 2021, 19:19
Жителей Петрозаводска приглашают на «Километр здоровья»
Любители бега соберутся 3 октября в парке Ямка
В воскресенье, 3 октября, в Петрозаводске состоится очередная акция «Километр здоровья». Любители бега соберутся в парке Ямка, сообщает пресс-служба мэрии города.
Для спортсменов предусмотрены две дистанции - 500 метров для юных бегунов и один километр для горожан постарше. Присоединиться к мероприятию может любой желающий.
Для участия в «Километре здоровья» необходимо пройти предварительную регистрацию. Она завершится в 16 часов 2 октября. Фото pixabay.com/Fotorech