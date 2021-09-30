Чемпионат мира по зимнему плаванию впервые пройдет в Петрозаводске

В марте 2022 года Карелия впервые примет чемпионат мира по зимнему плаванию. Соревнования пройдут с 21 по 27 марта на Онежском озере в Петрозаводске, сообщает пресс-служба министерства образования и спорта РК.

В республике создан оргкомитет для подготовки к крупным международным стартам. Открыта регистрация спортсменов, ведется работа с судьями, волонтерами, иностранными участниками. Планируется приобретение необходимого оборудования: финишных электронных панелей, лестниц, поворотных щитов и т.д.

Чемпионат мира по зимнему плаванию пройдет в нашей республике в первый раз. Отметим, что в 2019 году Карелия успешно принимала этап кубка мира, а в этом году - чемпионат России по зимнему плаванию. Фото источника