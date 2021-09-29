Карельские спортсмены взяли «золото», «серебро» и «бронзу» в Москве

На днях в Москве закончились Всероссийские соревнования «Кубок империи – 2021». Выступление на этом турнире принесло петрозаводским парам несколько наград, сообщили в мэрии.

Победу оспаривали 734 танцевальные пары из 53 регионов России. Петрозаводчане поддержали честь республики.

Алексей Майоров и Вера Маркова получили зоолотую медаль в европейской программе и бронзовую в своей возрастной категории в латиноамериканской программе.

Даниил Никитин и Милана Хайгонен заняли второе место в открытом классе по европейской программе.

Глеб Кузин и Надежда Люббе стали бронзовыми призерами в латиноамериканской программе и заняли пятое место в своем классе в европейской программе.

В финал турнира попали Леонид Пахомов и Арина Гулиева (европейская и латиноамериканская программы). Финалистами также стали Дмитрий Нелединский и Александра Каблова (две программы), Всеволод Клименок и Анастасия Редькина (латиноамериканская программа). // Фото: источник