Безработный житель Карелии похитил у рыбака из Заполярья лодку-ПВХ

Житель Заполярья оставил на стоянке в одном из городов Карелии свою лодку-ПВХ. До февраля лодка была на месте, а в марте – пропала. Ущерб превысил 10 тысяч, сообщает пресс-служба МВД. Мужчина о неприятном факте сообщил в полицию Беломорского района.

Под подозрением оказался безработный местный житель, 1990 года рождения. По версии полиции, подозреваемый волоком дотащил лодку к себе, а затем продал за несколько тысяч рублей.

Похищенное удалось изъять. Вскоре имущество вернут любителю рыбалки. В отношении беломорчанина возбуждено уголовное дело о краже.