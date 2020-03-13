Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы за попытку убить подругу

32-летнего жителя Сегежи обвинили по двум статьям Уголовного кодекса – покушении на убийство и угрозе убийством. Подробности рассказали в Следкоме по Карелии.

Злодеяние было совершено днем в сентябре прошлого года в квартире жительницы Сегежи. Мужчина во время ссоры с подругой набросился на нее с ножом. В результате потерпевшей были нанесены множественные колото-резаные ранения. Когда мужчина резал свою жертву, нож сломался. Этой случайностью и воспользовался бедная женщина. Ей удалось выскользнуть из квартиры, пока истязатель искал другое оружие. Потерпевшую доставили в больницу и оказали помощь. Она выжила.

Как стало известно следователям, мужчина ранее дважды грозился убить потерпевшую. Обвиняемый находится под стражей. Уголовное дело направлено на рассмотрение в суд. Нападавшему может грозить до 15 лет лишения свободы.