Безработный стащил телефон у женщины-охранника в магазине

Работница службы охраны магазина лишилась мобильного телефона. Женщина отошла к кассе, где посетитель пытался вынести товар без оплаты. В этот момент с ее рабочего места пропал мобильный телефон. который стоял на зарядке.

Оперативники предположили, что к краже причастен безработный петрозаводчанин. Его вскоре задержали сотрудники ГИБДД. Похищенный телефон вернули женщине. В отношении подозреваемого завели уголовное дело. // фото unsplash.com/ Scott Rodgerson