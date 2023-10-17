17 октября 2023, 11:28
Безработный стащил телефон у женщины-охранника в магазине
Женщина ушла ловить воришку, но ее саму обокрали на рабочем месте
Работница службы охраны магазина лишилась мобильного телефона. Женщина отошла к кассе, где посетитель пытался вынести товар без оплаты. В этот момент с ее рабочего места пропал мобильный телефон. который стоял на зарядке.
Оперативники предположили, что к краже причастен безработный петрозаводчанин. Его вскоре задержали сотрудники ГИБДД. Похищенный телефон вернули женщине. В отношении подозреваемого завели уголовное дело. // фото unsplash.com/ Scott Rodgerson