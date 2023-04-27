Бесплатный сыр: три грабежа раскрыты в Петрозаводске по горячим следам

В Петрозаводске сотрудники ППС раскрыли три грабежа по горячим следам. Все преступления совершены в магазинах: похитители унесли из торговых залов шоколад, сыр, масло, кофе и велоспиед. Возбуждены уголовные дела.

На днях в дежурную часть УМВД по Петрозаводску поступило сообщение о преступлении, совершенном в сетевом магазине в микрорайоне Кукковка. Один из посетителей похитил семь плиток шоколада стоимостью более 2 тысяч рублей. По адресу прибыл наряд патрульно-постовой службы. Полицейские опросили работников магазина и получили приметы подозреваемого. В ходе отработки близлежащей территории они заметили схожего по описанию гражданина, в сумке которого был обнаружен похищенный шоколад. Для выяснения обстоятельств 30-летнего мужчину доставили в отдел полиции, где он дал признательные показания.

Аналогичное преступление также зафиксировано в другом магазине Петрозаводска. В числе похищенного оказались несколько пачек сыра и масла, кофе и напитки общей стоимостью свыше тысячи рублей. Опросив свидетелей, полицейские выяснили, где может находиться подозреваемый. Разыскать 40-летнего мужчину удалось у его подруги, которая ранее сама неоднократно совершала кражи из магазинов. Своей вины он отрицать не стал.

Еще один криминальный инцидент произошел в одном из крупных торговых центров столицы Карелии. На глазах у продавцов неизвестный похитил подростковый велосипед. Ориентировку получили все дежурные наряды, сотрудники отдельного батальона ППС первыми разыскали схожего по описанию гражданина. Подозреваемый сразу сознался в содеянном и рассказал, что похищенный велосипед спрятал дома.

В настоящее время по всем эпизодам возбуждены и расследуются уголовное дела. // Фото: freepik.com.