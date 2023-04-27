Карелиястат сообщил об огромных зарплатах работников в республике

Карелиястат раскрыл информацию о средних зарплатах в разных отраслях деятельности в республике за февраль 2023 года. Данные приведены на сайте ведомства.

Так, лидером с большим отрывом стала сфера добычи полезных ископаемых. Работники получили, в среднем, 141 104 рубля за февраль.

Большие зарплаты также у сотрудников финансовой системы и страхования - 102 914 рублей, в среднем, за февраль. Люди, занятые в сельском, лесном, рыбном хозяйстве и в охоте, получили 75 184 рубля. В отрасли «государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение» средняя зарплата составила 72 426 рублей.

Меньше всего получают работники гостиниц и предприятий общественного питания - 36 559 рублей. // Фото: unsplash.com