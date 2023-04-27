Овощи серьезно дорожают в Карелии

Карелиястат рассказал о том, как изменились цены на продукты в республике за неделю с 18 по 24 апреля. Данные приведены на сайте ведомства.

Так, дорожают овощи и фрукты. Лук вырос в цене на 14,2%, капуста - на 9,7%, огурцы - на 8,2%, яблоки - на 5,6%, бананы - на 3,3%. При этом немного подешевели свекла (1,1%) и помидоры (0,7%).

Из числа других товаров подорожали сахарный песок, макароны, сметана (на 2,8 - 4%). Упали цены на рис (1,1%) и пшеничную муку (1,8%).

Еженедельный мониторинг цен ведется в Костомукше, Сегеже и Петрозаводске. // Фото: freepik.com