Бесплатные автобусы будут возить пассажиров в Шуе

Автобусы будут возить пассажиров бесплатно на время ремонта моста в Шуе.

Переправу через реку под Петрозаводском закроют для пешеходов, возить людей с одного берега на другой будут автобусы. Курсировать они начнут с 28 февраля от улицы Полевая до улицы Советская.

«Карелавтотранс» опубликовал расписание в официальном сообществе в соцсети. В пути бесплатный автобус будет делать остановки у агрокомплекса имени Зайцева, ММС, на улице Юбилейная, у детского сада, школы, амбулатории и магазина «Магнит».

Рейсы будут выполняться шесть раз в день, начиная с 7 утра. // фото: Минтранс РК