Водителям в Петрозаводске дарили шары армейской расцветки

В преддверии Дня защитника Отечества водителей Петрозаводска поздравили сотрудницы Госавтоинспекции.

На улице Ленинградская инспекторы останавливали автомобили, за рулем которых находились мужчины, поздравляли и желали хорошего настроения, безопасных дорог. Также автомобилистам вручили сувениры от Госавтоинспекции, в их числе – воздушные шары.

Водителей призвали соблюдать правила дорожного движения, быть внимательными.

«Мужчины были приятно удивлены, искренне благодарили представительниц прекрасного пола за поздравления и оказанное внимание в предпраздничный день»,

- рассказали в ведомстве.

Городская дорожная полиция не первый раз проводит поздравительную акцию. Перед 8 Марта женщинам обычно дарят цветы на дорогах. А в начале февраля ко дню рождения огнетушителя автомобилистам дарили огнетушитель, контролировали исправность оборудования и срок годности, давали рекомендации по применению. // фото Госавтоинспекция Петрозаводска