Напротив памятника Гаскойну запретят парковку

Очередные изменения в организации движения озвучили в администрации Петрозаводска.

С 13 марта на участке улицы Дзержинского ограничат остановку. Ограничения будут действовать у домов № 2 и 6.

«Соответствующие изменения вносятся в схему дорожного движения для доступа строительной техники к месту проведения капитального ремонта общего имущества по адресу Карла Макса, 22», - сообщили в мэрии. // фото «Петрозаводск говорит»