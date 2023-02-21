21 февраля 2023, 13:35
Напротив памятника Гаскойну запретят парковку
Изменения на улице Дзержинского начнут действовать с 13 марта
Очередные изменения в организации движения озвучили в администрации Петрозаводска.
С 13 марта на участке улицы Дзержинского ограничат остановку. Ограничения будут действовать у домов № 2 и 6.
«Соответствующие изменения вносятся в схему дорожного движения для доступа строительной техники к месту проведения капитального ремонта общего имущества по адресу Карла Макса, 22», - сообщили в мэрии. // фото «Петрозаводск говорит»