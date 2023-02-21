По части Березовой аллеи машины смогут двигаться лишь в одну сторону

Схема движения транспорта изменится весной на Древлянке, предупредили в администрации столицы Карелии.

Движение на Березовой аллее со стороны Сыктывкарской улицы вблизи лицея №1 с 15 марта станет односторонним.

По нечетной стороне проезд будет организован от Сыктывкарской улицы до Почтовой площади; по четной – от Почтовой площади до Сыктывкарской улицы.

Ожидается, что предлагаемая схема проезда повысит безопасность пешеходов и водителей. // фото google.com/maps/