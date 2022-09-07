Беременная москвичка заразилась в Карелии лихорадкой Западного Нила

Редким и опасным заболеванием заразилась на отдыхе в Карелии будущая мама из Москвы. Когда женщина вернулась, врачи выявили у нее … лихорадку Западного Нила, сообщили в московской инфекционной больнице №2.

Беременная была на 23-й неделе, у нее поднялась температура, развилась слабость. То есть все начиналось как обычное ОРВИ. Но затем стала сильно болеть голова, по всему телу и на лице появилась сыпь.

Медики сделали анализы и определили серозный менингит. Но возбудителя не выявили. Врачи отправили образцы на углубленное исследование. Оказалось, болезнь вызвал вирус лихорадки Западного Нила.

Он передается через укусы комаров и распространен в основном в Африке, Азии и Южной Америке. Откуда переносчик взялся в Карелии, остается только гадать.

Заболевание в принципе опасно, а для беременных особенно. Оно может привести к гибели ребенка. К счастью, москвичке вовремя назначили лечение, ей стало лучше. // Фото: ИКБ № 2 г. Москвы