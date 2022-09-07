Советский танк Т-34 отреставрировали в Олонецком районе

Церемония открытия советского Т-34 после реставрации прошла в деревне Самбатукса в Олонецком районе. Местная администрация сообщила, что танк – это надгробие Братской могилы павших в годы Великой Отечественной войны.

Здесь увековечили имена 175 бойцов. Танк-надгробие отреставрировали по проекту «Памятные места Карелии». Поддержку оказали специалисты Музея «Битва за Ленинград» им. Зиновия Колобанова.

Глава администрации Вадим Мурый поблагодарил специалистов за направленную на сохранение памяти о подвиге солдат работу. // Фото: администрация Олонецкого района