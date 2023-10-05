05 октября 2023, 09:57
Бензин начал дешеветь в Карелии
В республике за неделю снизились цены на все топливо, кроме дизельного
Карелиястат сообщил о снижении цен на топливо в республике за неделю с 26 сентября по 2 октября. Информация приведена на сайте ведомства.
Так, бензин марки АИ-95 за этот период упал в цене на 3,7%. Бензин марки АИ-92 подешевел на 1,6%, АИ-98 - на 0,7%. При этом дизельное топливо за то же время подорожало на 0,3%.
Напомним, ранее в течение нескольких недель цены на топливо в республике росли пугающими темпами. В дело даже пришлось вмешаться антимонопольной службе. // Фото: unsplash.com / Erik Mclean