Бензин начал дешеветь в Карелии

Карелиястат сообщил о снижении цен на топливо в республике за неделю с 26 сентября по 2 октября. Информация приведена на сайте ведомства.

Так, бензин марки АИ-95 за этот период упал в цене на 3,7%. Бензин марки АИ-92 подешевел на 1,6%, АИ-98 - на 0,7%. При этом дизельное топливо за то же время подорожало на 0,3%.

Напомним, ранее в течение нескольких недель цены на топливо в республике росли пугающими темпами. В дело даже пришлось вмешаться антимонопольной службе. // Фото: unsplash.com / Erik Mclean