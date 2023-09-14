Цены на бензин взлетели в Костомукше

В связи с выросшими ценами на топливо в Костомукше Карельское управление федеральной антимонопольной службы проверит возможность манипуляции в мелкооптовой реализации бензина и дизеля. Об этом сообщает сайт «64 параллель».

13 сентября редакция «64 параллели» проехала по заправкам Костомукши и зафиксировала текущую стоимость топлива. За литр бензина марки АИ-92 просят от 51,35 до 65,8 рубля, АИ-95 – от 54,5 до 67,4 рубля. Литр дизельного топлива обойдётся костомукшанам минимум в 64,7 рубля, максимум — в 76,8 рубля.

В Карельском УФАС России сообщили, что они проверят экономическую обоснованность стоимости мелкооптовой реализации топлива с нефтебаз, а также другие составляющие, которые включаются в конечные цены для потребителей, в том числе аграриев.

Будет проанализирована цепочка формирования ценообразования от закупки на нефтеперерабатывающем заводе до реализации потребителю.

В случае выявления нарушений антимонопольная служба обещает принять меры. // Фото: freepik.com.