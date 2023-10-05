Улицы Петрозаводска – это декорации Мосфильма

Но речь не о городской проблеме, а о том, как наш местами заброшенный город может служить декорациями для убойных сериалов.

Петрозаводским киношникам дадим наводку на этот раритет: во дворе дома по Калинина, 81 стоит заброшенный «уазик», в котором детишки играют в войнушку.

А старые сараи и крыши домов, поросшие мхом, видали самые страшные страницы города – оккупацию, колючие проволоки и обустройство семи концлагерей. С 1941 по 1944 год в них томились славяноязычные петрозаводчане. А сейчас - уже в XXI веке - все еще томятся их праправнуки. Аварийный фонд вечен в нашем городе. Как исторический артефакт он прекрасен. Но, конечно, не для жизни современного человека. (Видео)