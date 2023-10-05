Сортавала стала самым популярным зимним направлением отдыха россиян

Сервис бронирования жилья Tvil.ru составил список направлений, где туристы наиболее активно бронируют жилье на предстоящий зимний сезон. В рейтинг вошли два карельских города.

Так, Сортавала расположилась на первом месте. Путешественники проведут в столице северного Приладожья в среднем три дня. За ночь проживания они платят около 10 тысяч рублей.

Также в список попал и Петрозаводск, который занял седьмое место. В столицу Карелии туристы отправляются зимой обычно на семь суток и платят за проживание примерно 14 тысяч рублей за ночь.

Помимо карельских городов, в рейтинг вошли такие направления, как Кисловодск, Сочи, Архыз, Суздаль. // Фото «Петрозаводск говорит»